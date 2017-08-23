Как жителям Донбасса при смене авто сохранить прежние номерные знаки. Новости

Жителям Донбасса, которые при смене автомобиля хотели бы оставить прежние номерные знаки, нужно обратиться в территориальный сервисный центр (ТСЦ). Об этом сообщает пресс-служба сервисного центра Министерства внутренних дел в Луганской области.

Как говорится в сообщении, для этого автовладельцу нужно написать соответствующее заявление на имя начальника ТСЦ МВД.

Отмечается, что есть два варианта сохранения номерных знаков:

путем перезакрепления номерного знака за другим транспортным средством;

путем использования услуги хранения номерного знака транспортного средства, снятого с учета, для дальнейшего закрепления данного номерного знака за другим транспортным средством этого же владельца.

В случае, если водитель не планирует сразу приобрести новый автомобиль, он может воспользоваться услугой хранения номерных знаков. Для этого необходимо предоставить следующие документы:

заявление установленного образца (выдается в ТСЦ);

документы, удостоверяющие личность;

регистрационные документы на транспортное средство;

платежный документ (квитанция), который подтверждает оплату государственной услуги.

Уточняется, что дополнительную информацию можно получить у администраторов ТСЦ МВД в Луганской и Донецкой областях.

Напомним, автовладельцам Донбасса при потере водительского удостоверения необходимо сообщить об этом работникам ТСЦ МВД, а в случае его кражи – территориальному органу Национальной полиции. Работники сервисного центра проверят факт выдачи ранее такого удостоверения, а затем оформят новое.

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