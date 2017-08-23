Ситуация в пунктах пропуска днем 23 августа. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 23 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«Пина Колада»: «12:10. В сторону Горловки пешая очередь за туалетами заканчивается».

КПВВ «Марьинка»:

Лина: «14:04. Очередь за кольцом».

Светлана: «14:28. Из Курахово в Донецк пешая очередь от броневика».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «11:30. Новотроицк на украинском основном и нулевом пусто. Еленовка: в Донецк машин 30. 12:02. Еленовка в сторону Мариуполя: 50-60 машин».

Александр: «13:50. В Новотроицком в сторону Донецка на всех пунктах где-то по 25-35 машин было час-полтора назад».

«Angel»: «14:27. Новотроицкое: в Донецк от знака "Новотроицкое"».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения

Василий спрашивает: «Как сейчас лучше и быстрее из Донецка проехать в Горловку?». Светлана отвечает: «Проезд один: через Макеевку, Ясиноватую. Некоторые рискуют на объездную и через Бутовку».

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