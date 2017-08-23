Ситуация в пунктах пропуска днем 23 августа. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 23 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- «Пина Колада»: «12:10. В сторону Горловки пешая очередь за туалетами заканчивается».
КПВВ «Марьинка»:
- Лина: «14:04. Очередь за кольцом».
- Светлана: «14:28. Из Курахово в Донецк пешая очередь от броневика».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Администратор»: «11:30. Новотроицк на украинском основном и нулевом пусто. Еленовка: в Донецк машин 30. 12:02. Еленовка в сторону Мариуполя: 50-60 машин».
- Александр: «13:50. В Новотроицком в сторону Донецка на всех пунктах где-то по 25-35 машин было час-полтора назад».
- «Angel»: «14:27. Новотроицкое: в Донецк от знака "Новотроицкое"».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Обсуждение проблем пересечения линии разграничения
- Василий спрашивает: «Как сейчас лучше и быстрее из Донецка проехать в Горловку?». Светлана отвечает: «Проезд один: через Макеевку, Ясиноватую. Некоторые рискуют на объездную и через Бутовку».
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