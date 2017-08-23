В Минске начались переговоры по Донбассу. Новости

В Минске сегодня, 23 августа, началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы», – написала она.

Сообщают о начале переговоров и интернет-ресурсы НКТ*.

«Подгруппа по политическим вопросам приступила к переговорам в Минске. Гуманитарная и экономическая подгруппы приступили к работе», – отмечают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «пресс-службу министерства иностранных дел Донецкой народной республики».

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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