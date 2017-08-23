У горы Карачун установили памятный знак в честь защитников Украины (Фото). Новости

У горы Карачун (Славянск, Донецкая обл.) на месте гибели экипажа вертолета Ми-8 установили памятный знак с именами погибших. Гранитный мальтийский крест был приобретен и установлен на средства пожертвований граждан и при содействии Львовского областного совета. Об этом сообщает Департамент информационной и внутренней политики Донецкой областной государственной администрации.

«Именно гора Карачун стала символом мужества и героизма защитников нашей страны. Сегодня мы чтим память девяти героев, которые отдали свои жизни за нашу с вами свободу. Их мужество должно стать примером для всех последующих поколений, а их имена навсегда останутся в истории Донбасса и всей Украины», – заявил заместитель председателя ДонОГА Владислав Лаврик.

Первый заместитель председателя Львовского областного совета Андрей Белоус подчеркнул, что на Львовщине с начала вооруженного конфликта существует инициатива по установлению однотипных памятных знаков на могилах героев, погибших в антитеррористической операции. «Это дань традиции. Ранее у сечевых стрельцов были одинаковые памятники, теперь – у современных героев, которые отдали свою жизнь за Украину. Сейчас мы привезли еще два таких креста и установим их в других местах Донетчины», – отметил Белоус.

Торжественное открытие завершилось панихидой по погибшим и возложением цветов к памятному знаку.

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