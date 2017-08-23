Обратная сторона Горловки (Фото). Новости

Житель Горловки, публикующийся под псевдонимом Егор Воронов, запечатлел не приметные, «серые» жилые массивы неподконтрольного города в необычных ракурсах.

«Фотографировал жилые массивы. Ну, да – в них нет особой красоты, но почему-то захотелось поездить по городу и запечатлеть именно их. А по ходу действа и еще разные странности. Горловка с еще одной изнаночной стороны. Просто вот как-то надоело фотографировать центр и одни и те же места. Поэтому сегодня и "Солнечный", и 88, и Комсомолец, и 245, и Экспериментальный, и "Строителей". Под немного вывернутым углом», – проанонсировал в соцсети свои фото автор.