Кравчук рассказал, что нужно изменить в минском процессе. Новости

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что «минский формат» переговоров можно дальше использовать для урегулирования ситуации на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины, но его нужно значительно изменить и расширить. Об этом Кравчук заявил на пресс-конференции в Киеве сегодня, 23 августа, передает «Интерфакс-Украина».

«Минский процесс можно сохранить, но его нужно кардинально изменить, расширить, изменить полномочия и состав участников. Там не должны быть ни "ДНР", ни "ЛНР". Именно потому, что они там, Россия говорит, что в Украине гражданская война. Мы должны забрать у России "минскую правовую площадку", чтобы они не использовали минский процесс против Украины. Все остальное можно использовать, расширив его. Можно перенести, чтобы это происходило необязательно в Минске. Если там будет формат "Большой семерки" или "Большой двадцатки", или расширенный "формат Будапештского меморандума", тогда, я думаю, ситуация изменится», – сказал Кравчук.

Вместе с тем Кравчук убежден, что минский процесс не может решить главную задачу по восстановлению территориальной целостности Украины. «Они фактически решают один вопрос, и вокруг него идет очень много разговоров – это обмен пленными. Хотя не всегда и это получается, к этому привлекаются разные наши и друзья, и недруги, но где-то что-то делается», – считает экс-президент.

При этом первый президент отметил, что пленные являются следствием войны, и если она прекратится, то не будет и пленных. «Формат минского процесса, даже под зонтом нормандского процесса, не может помочь закончить войну. Потому что нормандский процесс какой-то странный. Я, например, ни одного документа из нормандского процесса не читал. То есть они говорят, а в Минске оформляют. Такая какая-то интересная ситуация. И оформляют опять-таки в общем», – сказал Кравчук.

Он считает, что проблемой для изменения минского и нормандского процесса является, в частности, нежелание европейских партнеров брать на себя большую ответственность. При этом Кравчук указал, что они часто ставят Украину и Россию на один уровень в оценке происходящего на Донбассе, не определяя Россию как агрессора.