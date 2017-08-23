Наибольшей проблемой на КПВВ Донбасса остаются очереди, – мониторинг (Инфографика). Новости

Наибольшие проблемы на КПВВ Донбасса – очереди и обстрелы, а вот среди удобств в достаточном количестве есть только техническая вода. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, который проводили сотрудники благотворительного фонда «Право на защиту» в течение июня-июля 2017 года.

Мониторинг осуществлялся на КПВВ «Гнутово», «Майорск», «Марьинка», «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Также были опрошены люди, которые следуют через пункты пропуска.

Так, правозащитники провели мониторинг наличия необходимых удобств, которые влияют на условия ожидания на КПВВ:

Самой большой проблемой для тех, кто следует через пункты пропуска, остаются очереди – так ответили 65% опрошенных на КПВВ «Майорск», 63% – на КПВВ «Станица Луганская» и по 40% – на КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое».

42% респондентов на КПВВ «Новотроицкое», 41% – на КПВВ «Гнутово» и 39% – на КПВВ «Марьинка» назвали обстрелы второй самой большой проблемой.

Третьей проблемой, согласно результатам опроса, являются неудовлетворительные условия ожидания на КПВВ. Эту проблему отметили 39% респондентов на КПВВ «Гнутово», 15% – на КПВВ «Майорское», 14% – на КПВВ «Станица Луганская».

Среди пожаловавшихся на неудовлетворительные условия ожидания наибольшее количество респондентов указывали на проблемы укрытия от солнца, что особенно важно в жару летних месяцев. На КПВВ «Майорск» и на КПВВ «Станица Луганская» люди жаловались на недостаточное количество туалетов или их плохое состояние. Кроме того, лица, пересекающие КПВВ «Майорск», также были обеспокоены отсутствием доступа к воде и отсутствием медицинских пунктов. Респонденты также отметили плохое состояние дорог и моста на КПВВ «Станица Луганская».

Среди причин пересечения линии разграничения половина респондентов назвала посещение родственников; каждый 4-й отметил, что едет решать проблемы с документами; каждый 5-й едет за покупками (преимущественно за продуктами) также каждый 5-й имеет целью снять наличные средства; каждый 10-й едет проверить целостность своего имущества.

В рамках исследования было опрошено 4290 человек, которые следуют через КПВВ (в обе стороны). Мониторинг проводился в рамках проекта «Адвокация и правовая помощь ВПЛ», который реализуется БФ «Право на защиту» при поддержке Агентства ООН по делам беженцев.