Жебривский показал, как открывали путепровод в Бахмуте (Фото). Новости

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский на своей странице в Facebook обнародовал фото открытия отремонтированного путепровода в Бахмуте (до переименования – Артемовск).

«Открытием путепровода подводим итог сегодняшней рабочей поездки в Бахмут. Несмотря на дождь, настроение праздничное – этот объект отремонтировали очень качественно и в срок», – подписал фото губернатор.

Жебривский также отметил, что в целом по области в этом году после ремонтов планируется открыть 12 мостов и путепроводов. Пока готовы три.