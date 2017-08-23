SMS-Маяк: В Украине можно мониторить действия с недвижимостью. Новости

У украинцев появилась возможность отслеживать любые регистрационные действия по отношению к их недвижимости со стороны. На официальном сайте Министерства юстиции работает электронная услуга SMS-Маяк, которая поможет вести контроль. Об этом сообщила начальник Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Елена Павлова.

По мнению авторов всеукраинского образовательного проекта министерства юстиции Украины «Я имею право» («Я маю право») распространение правовых знаний приведет к большей сознательности граждан. Они будут знать не только то, что прописано в Конституции, но и какими механизмами можно пользоваться при защите своих прав.

Особое внимание в программе отводится такому направлению, как право собственности на недвижимое имущество. «Вот только регистратор провел какое-то действие и мне приходит SMS на телефон и электронный адрес, что объект такой-то такой-то и что с ним произошло. Я как собственник сразу вижу. И если это незаконные действия без моего участия, я могу тут же сегодня обращаться в правоохранительные органы и тут же сегодня реагировать», – рассказала Елена Павлова.

Данная услуга обойдется заявителю в 30 грн. Это ежемесячная плата. Но если беда уже произошла, украинцы отчаянно отстаивают свои права в судах. Как показывает практика на это уходит много времени, но в областном управлении юстиции готовы помочь таким гражданам. Здесь организована работа специальных комиссий. «Необходимо время на подготовку к слушанию. Само слушание может длиться не один день. Обращение в комиссию позволяет членам этой комиссии, куда входит в том числе и специалисты в области госрегистрации, разобраться в этой ситуации быстрее и принять меры: то ли приостановить эти незаконные действия, то ли объяснить собственнику, как быстро, куда нужно обратиться и что нужно делать», – объяснила начальник ГТУ юстиции в Донецкой области.

Есть у украинцев и другие возможности, например, воспользоваться услугами центра бесплатной правовой помощи.

Источник: ТРКК «Сигма»

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