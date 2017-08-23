Покупаем «кота в мешке», – мэр Покровска о закупках через ProZorro. Новости

22 августа Покровский городской голова Руслан Требушкин отчитался перед громадой о работе за I полугодие 2017 года. Говоря о позитивных изменениях и полезных дорогостоящих приобретениях в виде коммунальной техники, мэр коснулся темы закупок через систему «ProZorro».

«С одной стороны, она борется с коррупцией, с другой – мы зачастую покупаем "кота в мешке"», – сказал об электронной системе закупок Руслан Требушкин.

В качестве примера привел историю с приобретением за бюджетные средства подметально-уборочной машины «БродВей». «Если бы мы были на выставке, то выбрали бы машину. Но на тендере победил завод – и "БродВей", который 3 дня работает, а неделю ремонтируется. К сожалению, они дали стоимость на 50 тыс. грн дешевле и выиграли тендер. По закону мы были обязаны приобрести машину у того, у кого самая низкая стоимость», – посетовал градоначальник.

По словам Руслана Требушкина, сегодня эта машина в полной мере не работает и «оставляет желать лучшего». Мэр также сообщил, город планирует и в дальнейшем приобретать новую технику, но уже у европейских производителей и соответствующего качества – «чтобы избежать подобного повторения».

Напомним, подметально-уборочная машина «Брод-Вей» была приобретена в конце 2016 года у «Украинской дорожной компании плюс» и обошлась городу в 1 млн 150 тыс. грн. Впервые она появилась на улицах Покровска в начале апреля.

Источник: ТК «Орбита»

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