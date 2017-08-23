Жителей Мариуполя научат энергоэффективности и как утеплять жилье. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) открылся «Ресурсный центр чистой энергии». На базе помещения Совета председателей ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома) открылся сервисный центр по вопросам энергосбережения и термомодернизации. Здесь мариупольцам будут рассказывать о том, какие существуют энергоэффективные мероприятия и что можно предпринять для наружного и внутреннего утепления зданий.

«От руководителей ОСМД очень часто звучало, что не хватает дополнительной поддержки с точки зрения, какие технологии применить. У нас есть инициативы, когда председатели ОСМД внедряют свои идеи. Этот центр позволит не только аккумулировать свои идеи, но и применять технически правильные решения», – сказал заместитель Мариупольского городского головы Александр Голтвенко.

Значительную помощь в организации консультационного центра оказал Мариупольский горсовет и международные организации IFC и USAID. «Он будет рассказывать, как сделать правильную термомодернизацию, какие ошибки могут быть и как их избежать. Он будет помогать ОСМД именно в термомодернизации. Он усилит возможности существующего центра с одной стороны. С другой, люди, которые будут работать в этом центре, в чем-то волонтеры», – рассказал координатор проекта USAID «Муниципальная энергетическая реформа» в Донецкой и Луганской области Александр Стеценко.

Его сотрудники обучались 8 месяцев и теперь смогут просто, доступно, а главное бесплатно консультировать своих коллег. «Во-первых, это проведение учебных семинаров. Второе – передача техники и оборудования. Ресурсный центр в Мариуполе – 14-й ресурсный центр, который открывается в городах проекта "Муниципальная энергетическая реформа"», – отметила представитель проекта USAID «Муниципальная энергетическая реформа» в Украине Виктория Погорелова.

Проводить термомодернизацию ОСМД предлагают за счет совмещения собственных средств, государственных программ и так называемых, «теплых» кредитов. А в целях экономии – правильно регулировать использование тепловых и энергетических ресурсов.

Источник: ТРКК «Сигма»

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