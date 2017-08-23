В Бахмуте дети-сироты получили ключи от квартир (Фото). Новости

Сегодня, 23 августа, в Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) ключи от трех квартир вручили детям из числа сирот. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«От области и города в подарок получили ключи от 3-, 2- и 1-комнатных квартир дети из числа сирот», – написал глава области.

По данным губернатора, в Бахмуте на квартирной очереди стоит 71 ребенок этой категории. «К концу года сможем купить и выдать только 6 квартир. Это меньше 10%. Но эту работу надо начинать – ради счастья наших детей, ради будущего Украины», – отметил Павел Жебривский.

Как сообщалось ранее, квартиры были приобретены за средства областного бюджета и городского бюджета Бахмута.

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