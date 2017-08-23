Жириновский ответил ГПУ. Новости

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский отверг обвинения Генеральной прокуратуры Украины о том, что он финансирует представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе, передает российское издание «ТАСС».

«Мы никогда никаких денег не собирали, мы всегда оказывали помощь жителям Донбасса и будем оказывать», – заявил Жириновский.

Жириновский добавил, что помощь со стороны ЛДПР жителям неподконтрольного Донбасса ничего не имеет общего с террористической деятельностью.

«Все их обвинения – это перевод бумаги... Мы на это внимание не обращаем», – сказал Жириновский.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины в отношении гражданина Российской Федерации Владимира Жириновского.