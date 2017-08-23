Случай бешенства зафиксирован в Краматорске. Новости

В поселке Беленькое (Краматорск, Донецкая обл.) хозяином одного из дворов была найдена больная лиса, которая умерла. Специалисты Краматорской городской государственной больницы ветеринарной медицины отобрали патологический материал от лисы для исследования в лаборатории на бешенство. Об этом сегодня, 23 августа, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Случай произошел 17 августа. Диагноз – бешенство был подтвержден 22 августа испытательной лабораторией Харьковского филиала Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике. Территория по ул.Новосибирской (где располагается двор) с 23 августа объявлена ​​неблагополучной по бешенству. Были введены карантинные ограничения, утверждены границы неблагополучной зоны и проводятся мероприятия по локализации и ликвидации очага бешенства.

«Бешенство – это особенно опасное вирусное заболевание всех теплокровных животных и человека, характеризующееся острым течением, поражением нервной системы и заканчивающееся летально», – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что основным источником инфекции являются больные дикие животные, в основном лисы. С целью своевременного выявления и недопущения заболевания, владельцы животных обязаны доставлять их в ветеринарные медучреждения для осмотра и профилактической прививки против бешенства. Собаки, кошки и другие животные, которые покусали людей или животных, должны быть доставлены в ветеринарную больницу для осмотра и карантина в течение 10 дней.

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