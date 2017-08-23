По Ужгороду прошли полицейские-барабанщицы из Мариуполя (Фото). Новости

Сегодня, 23 августа, Мариуполь (Донецкая обл.) и Ужгород (Закарпатская обл.) вместе отпраздновали День государственного флага и 26-ю годовщину Независимости Украины. Колонну ужгородцев возглавили полицейские барабанщицы из зоны АТО. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

В день национального праздника уникальный музыкальный коллектив из Мариуполя, в состав которого входят действующие полицейские, участвовали в общеобластных торжественных мероприятиях на Закарпатье в рамках проекта «Восток и Запад – вместе».

Жители Ужгорода прошли торжественным шествием от площади Народной к памятнику Августину Волошину со 100-метровым флагом. Все вместе: военнослужащие, полицейские, обычные жители, пенсионеры и маленькие дети. Во главе колонны – ансамбль барабанщиц, которые задавали ритм марша.

Напомним, в рамках сотрудничества полиции Донетчины и Закарпатья состоялся ряд мероприятий по помощи детям, оздоровления малышей рубежом, товарищеские футбольные матчи и концерты полицейских оркестров – как в Мариуполе, так и в Ужгороде.

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