«Дорожку» из рушников можно увидеть в Славянске (Фото). Новости

В Славянском краеведческом музее накануне Дня Независимости Украины открыта выставка «Рушник единения». Об этом сегодня, 23 августа, на странице музея в Facebook написала Евгения Калугина.

По ее словам, выставка создана в рамках всеукраинского проекта «Единая Украина. Восток и Запад вместе». Автором и организатором проекта стала общественная организация. «Рушниковая дорожка состоит из 36 рушников общей длиной 76,5 м. Начал свой путь рушник в Святогорске (Донецкая обл. – прим.) и завершил на Закарпатье», – говорится в сообщении.

Выставку дополняют иллюстрации украинской одежды разных регионов Украины.

Выставка работает до конца сентября.

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