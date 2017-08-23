«Дорожку» из рушников можно увидеть в Славянске (Фото). Новости

В Славянском краеведческом музее накануне Дня Независимости Украины открыта выставка «Рушник единения». Об этом сегодня, 23 августа, на странице музея в Facebook написала Евгения Калугина.
По ее словам, выставка создана в рамках всеукраинского проекта «Единая Украина. Восток и Запад вместе». Автором и организатором проекта стала общественная организация. «Рушниковая дорожка состоит из 36 рушников общей длиной 76,5 м. Начал свой путь рушник в Святогорске (Донецкая обл. – прим.) и завершил на Закарпатье», – говорится в сообщении.
Выставку дополняют иллюстрации украинской одежды разных регионов Украины.
Выставка работает до конца сентября.
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