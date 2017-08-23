Горловка: Очень сложная ситуация со свининой. Новости

В неподконтрольной Горловке поднялись цены на свинину. Это связано с запретом на ввоз в «ДНР» мясной продукции. Об этом сообщил горловский блогер Егор Воронов.

«Очень сложная ситуация со свининой. Поскольку ввоз из Украины ее запрещен, цены взлетели до 350 руб. за килограмм. Шею, например, можно купить и по 320 руб.», – написал он на своей странице в Facebook.

Уточним, что по курсу «центрального республиканского банка ДНР», 350 руб. составляет 152 грн, а 320 руб. – 139 руб.

Фото Егора Воронова

«Зато вот арбузы сейчас идут по 8 руб. за 1 кг (3,5 грн, – прим.). В ларьках "Воды Святогорья" уже второй месяц цена на воду держится на довольно низком уровне – 1,5 руб. за литр (0,65 грн, – прим.). Видимо, в такую жару эта компания решила бороться с конкуренцией», – продолжил горловчанин.

Напомним, что в «ДНР» с мая (в «ЛНР» – с января) действует запрет на ввоз свинины и продукции из нее не только из Украины, но и из России.

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