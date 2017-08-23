Украина рассчитывает на летальное оружие от стран-партнеров, – министр обороны. Новости

Украина рассчитывает на получение летального оружия от стран-партнеров. На данное время такую помощь государству предоставила только Литва. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак сегодня, 23 августа, во время брифинга, передает «Укринформ».

«С первого дня агрессии Российской Федерации мы обращались ко всем странам мира относительно предоставления нам летального оружия. Нам такую помощь предоставила только Литва. Мы готовы к получению летального оружия, но для этого нужно решение стран-партнеров», – сказал Полторак.