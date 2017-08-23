На Донетчине полиция разыскивает двух детей. Новости

Полиция Донетчины разыскивает мальчика и девочку, которые исчезли в Краматорске и Славянске. Об этом сегодня, 23 августа сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Славянским отделом полиции Главного управления Национальной полиции Донецкой области устанавливается местонахождение без вести пропавшей жительницы Славянска, которая 22 августа 2017 года около 23:00 покинула место жительства, взяв с собой личные вещи. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Мальцева Мария Владимировна, 22.12.2002 года рождения.

Приметы : рост около 160-165 см, волосы темно русые, телосложение среднее, ​​глаза серые, без особых примет.

Была одета : черные лосины, темно синяя кофта с длинным рукавом, черные кроссовки с розовыми шнурками. При себе девушка имела другую одежду, поэтому могла переодеться. При себе имела темно серый рюкзак с розовыми вставками. Телефон девушка оставила дома.

Просьба всех, кто имеет какую-либо информацию о месте нахождения разыскиваемой, обращаться на линию «102», или +38 (066) 942 06 63, +38 (066) 153 49 33, +38 (063) 554 29 86, «телефон доверия» +38 (050) 014 79 92.

Краматорские полицейские разыскивают 11-летнего парня. 22 августа рано утром пошел гулять и до сих пор не вернулся домой.

Луговской Дмитрий Андреевич, 05.12.2005 года рождения.

Проживает : Краматорск, ул. Пейзажная, дом 30.

: Краматорск, ул. Пейзажная, дом 30. Приметы : рост 130 см, плотной структуры, волосы светлого цвета.

: рост 130 см, плотной структуры, волосы светлого цвета. Был одет : темные шорты, светлая футболка, разноцветные тапочки.

В случае получения любой информации, просьба сообщать по тел.: +38 (099) 942 60 68, +38 (050) 564 74 26.

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