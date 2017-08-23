Жители Донбасса о Независимости: что мы потеряли и что приобрели?. Новости

В преддверии Дня Независимости «Радио Донбасс.Реалии» спросило жителей Мариуполя Донецкой области, Северодонецка Луганской области, переселенку из Макеевки и пользователей соцсетей, что, по их мнению, приобрела, а что потеряла Украина от Независимости?

Мнения жителей Мариуполя:

«О потерях и приобретениях можно говорить часами. Единственное, что я хочу сказать, 26 лет Независимости страны по меркам истории – ничтожно мало. По сути, наша страна – еще младенец. Наша страна переживает волнующие дни возвышающего очищения умов и сердец. Я думаю, что надо жить с этой страной, работать и терпеть».

«Потеря была – потеря ядерного оружия. Все остальные потери были связаны с изменением экономической модели Украины, которое совпало по времени с независимостью. Уже это изменение экономической модели привело к тому, что украинцы потеряли уважение к закону и почти потеряли чувство собственного достоинства. Я говорю сейчас не про всю Украину, я говорю о Донецкой области. Что приобрели украинцы и Украина? Приобрели свободу».

«Когда мы жили в Советском Союзе, мне даже не приходило в голову, насколько близка та же Европа. Насколько близка Прага или Варшава. Граждане Независимой Украины уже мыслят другими категориями, они уже давно причисляют себя к гражданам Европы. Воспринимают нашу территорию как европейскую. Многое меняется, не только в возможностях куда-то уехать, но и в мировоззрении людей. Для национального государства иметь независимость и иметь возможность решать свои проблемы в соответствии со своими потребностями, в том числе и национальными – очень большое приобретение».

Мнения жителей Северодонецка:

«Люди обнищали, уверенность потеряли. Люди хоть и за независимость, но все это так опошлили... Нам же "грузили", что мы можем салом до Москвы дорожку устелить! У нас же все есть: и нефть, и газ. А выходит, что каждый стал боярином в своем государстве».

«Я радуюсь, когда происходит что-то хорошее. Даже когда у нас во дворе положили асфальт, я радуюсь. Я радуюсь, когда я вижу днепропетровскую обувь на рынке, хорошую. Все-таки наша обувь, не какая-то там привозная! Я радуюсь! Хотелось бы побольше радоваться».

«Потерь очень много. Война – разве это не потеря?»

«Много плюсов – строятся дороги, да и с работой тоже лучше».

Светлана – переселенка из неподконтрольной Макеевки. Сейчас она живет в другом городе, на подконтрольной Украине территории, в каком, просила не разглашать, т.к. у женщины остались родственники по другую сторону фронта:

«Приобрели, конечно, больше, чем потеряли. Определенная самостоятельность, какая она по качеству – это уже другой вопрос. Мы продолжаем жить, бороться. Мы узнали, что, оказывается, у нас вполне боеспособная страна, которая способная сдерживать натиск внешних, а то и внутренних врагов. Приобрели определенную жизненную свободу идей. Мы ближе к какому-то будущему, о котором мы читали в книжках 26 лет назад, ближе, чем многие другие страны. Что потеряли? Самое страшное, что мы потеряли – это люди, которые покинули Украину. Люди, которые не дождались каких-то светлых дней в своей жизни».

Ответы на этот же вопрос читателей в соцсетях: