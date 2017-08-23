В «ЛНР» переоформляют украинские документы на квартиры . Главная

В «ЛНР» более 130 жителей обратились в «комиссию по легализации документов, подтверждающих права на недвижимое имущество», оформленных после 18 мая 2014 года по украинскому законодательству. Об этом сегодня, 23 августа, в Луганске сообщил «замминистра юстиции ЛНР» Виталий Седых, передают интернет-ресурсы НКТ*.

Он отметил, что «переоформление» украинских документов на недвижимость, которые были выданы в период с 18 мая 2014 года по 19 августа 2016 года, идет с конца апреля.

«Комиссия проверяет законность выдачи этих документов на территории Украины, а также отсутствие каких-либо ограничений по использованию этого имущества и его отчуждению. На сегодняшний день в комиссию обратились свыше 130 человек. Выдано 38 положительных решений о легализации инвентаризованных документов. И только по трем заявлениям были отказы. Остальные заявления находятся в работе. И количество заявлений не уменьшается – еженедельно в комиссию по легализации их поступает около десяти», – сказал Седых.

По его словам, всего с начала 2017 года «единый регистрационный центр ЛНР» (действует вместо БТИ) выдал около 7 тыс. технических паспортов на объекты недвижимости. А с 10 ноября до 1 декабря 2016 года было выдано более 200 технических паспортов на объекты недвижимости.

Аналогичный процесс «переоформления» идет и в «ДНР», где он сопровождается скандалами и арестами. Как сообщалось ранее, в Донецке 11 июня 2017 года были арестованы 9 сотрудников городского бюро технической инвентаризации (БТИ), которое выдает технические паспорта на объекты недвижимости. Отмечалось, что аресты провели за то, что сотрудники БТИ работали с украинской печатью. Ранее уже были задержаны бывший директор этого предприятия, а также действовавший на тот момент новый директор.

В результате того, что БТИ осталось без сотрудников, образовалась просрочка с оформлением «республиканских документов» по недвижимости (около 2 тыс. заявлений), что вызвало хаос и образование больших очередей.

Также в августе «МВД ДНР» заявило о задержании сотрудников «регистрационной палаты при министерстве юстиции». Сообщалось, что члены группы якобы умышленно затягивали проведение технической инвентаризации недвижимости, подписание и выдачу «республиканских» техпаспортов. «За срочное изготовление технического паспорта на нежилое помещение площадью до 2500 кв. м. фигуранты получали от 6000 до 15000 рублей, на квартиру или дом – до 6000 рублей. Стражи порядка в течение месяца зафиксировали 147 фактов получения лидером ОПГ взяток за оказанные услуги на общую сумму более 700 тысяч рублей», – говорилось в сообщении.

В итоге, 6 человек – арестованы, еще 16 – находятся под подпиской о невыезде.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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