В Донецке сын довел мать до суицида. Главная

В Донецке на протяжении трех лет 38-летний безработный мужчина систематически оскорблял, унижал и избивал свою мать, отбирал пенсию, которую тратил на спиртное. Доведенная до отчаяния женщина пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что после очередного жестокого конфликта женщина решила уйти из жизни и выпила флакон противопедикулезного средства. Препарат обладает выраженным нейротоксическим действием в отношении взрослых особей вшей. Основной ингредиент – травянистый ядовитый многолетник. К счастью, в этот день дочь заглянула к потерпевшей в гости и вовремя позвонила в «скорую». Медработники вовремя оказали женщине первую помощь и спасли ей жизнь.

В ходе опроса около 10 свидетелей было установлено, что дончанка постоянно находилась в психотравматической ситуации, что и привело ее к покушению на самоубийство,

Подчеркивается, что в «республике» впервые злоумышленника будут судить по ст. 111 «УК ДНР» (доведение до самоубийства путем жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства). «Санкция ст. 111 УК ДНР (доведение до самоубийства) предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок», – говорится в сообщении.