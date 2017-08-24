ГПУ отчиталась о расследованиях преступлений против журналистов. Новости

С января по июль 2017 года, по данным Генеральной прокуратуры Украины, зарегистрировано в целом 149 уголовных производств по преступлениям, совершенным в отношении работников средств массовой информации. Из них 14 уголовных производств (с учетом уголовных производств по правонарушениям прошлых лет) были переданы в суд. Информацию о состоянии расследования преступлений, связанных с препятствием профессиональной деятельности журналистов в 2017 году предоставило Институту массовой информации (ИМИ) уполномоченное лицо ГПУ.

В частности, среди производств, которые были расследованы правоохранительными органами и переданы в суд с начала года, 13 уголовных производств было расследовано по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (УКУ) ( «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») и 1 дело по ст. 345-1 («Угроза или насилие в отношении журналиста»).

Кроме того, с начала 2017 года правоохранители зарегистрировали 113 уголовных правонарушений по ст. 171 УКУ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»), из которых 35 были закрыты; 30 уголовных производств по ст. 345-1 («Угроза или насилие в отношении журналиста») УКУ, из которых 4 закрыто; 5 уголовных производств по ст. 347-1 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста») УКУ. Также правоохранительные органы зарегистрировали 1 уголовное производство по ст. 348-1 («Посягательство на жизнь журналиста»).

По мнению исполнительного директора ИМИ Оксаны Романюк, нужно активизировать расследование преступлений против журналистов. «Как минимум, нужно провести публичное заседание рабочей группы при Администрации президента по вопросам безопасности журналистов, например ко Дню памяти погибших журналистов 16 сентября. Кроме того, вопрос о расследовании убийства Павла Шеремета и еще ненаказанных напавших на журналистов во время событий Майдана в 2013-2014 годах (по данным ИМИ, тогда пострадало 206 журналистов)», – сказала Романюк.

Кроме того, медиа-юрист ИМИ Роман Головенко обращает внимание, что количество открытых уголовных производств не означает, что все они будут переданы в суд. «По УПК, производство открывается по любому заявлению о преступлении, даже и фактологически безосновательному. Но эта норма правоохранительными органами выполняется не всегда (иногда заявления о преступлении рассматриваются по Закону Украины «Об обращениях граждан», а не по УПК). Поэтому можно считать, что обращений в правоохранительные органы было на самом деле больше, чем зарегистрировано производств», – сказал Головенко.

Как сообщал ИМИ, по данным ГПУ, в течение 2016 года правоохранительные органы с учетом прошлых лет направили в суд 31 обвинительный акт в отношении преступлений, совершенных в отношении журналистов, в 2015 году было передано в суд 11 уголовных производств по 171 статье УКУ.

В июле ИМИ зафиксировал наибольшее количество избиений журналистов, которые произошли с начала года в Украине.

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