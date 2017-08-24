Глушить или нет: Каким должен быть информационный контент для Донбасса. Новости

Близ села Бахмутовка (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) введена в эксплуатацию новая 134-метровая радиотелевизионная станция, построенная в начале августа. С ее помощью на подконтрольные украинской власти и частично – неподконтрольные, будут вещать более десятка телеканалов и 4 радиостанции. По мнению специалистов, расширять украинское вещание эффективнее, чем глушить сигнал с «Л/ДНР». При этом медиаэксперт общественной организации «Детектор медиа» Диана Дуцык отмечает: производя контент для населения Донбасса, важно учитывать особенности аудитории, передает «Радио Свобода».

​По словам бывшего заместителя министра информполитики и эксперта по стратегическим коммуникациям Татьяны Поповой, о расширении вещания на Донецкую область речь пока не идет: да, строительство телебашни в Покровске еще не начато. Хотя, утверждает она, если бы была возведена башня высотой 180 м, на нее можно было бы перевесить уже имеющиеся передатчики и полностью покрыть Донецк.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов анонсировал глушение сигнала СМИ «Л/ДНР» по всей линии разграничения. Татьяна Попова уверена – глушить сигнал неэффективно, зато было бы целесообразнее сконцентрироваться на создании качественной украинской альтернативы. «Думаю, каждый доллар или гривну, которые мы вкладываем в глушения сигнала, стоило бы вложить в создание собственного продукта. Сейчас, с имеющимися средствами современной связи, Интернетом, если человек захочет смотреть, например, телеканал "Звезда" или LifeNews, который ушел из эфира, но остался в Интернете, он будет смотреть, и этому не помогут ни блокировки сайта, ни блокировки соцсетей, ни глушение сигнала», – убеждена Татьяна Попова.

Она также добавляет, что глушение не помешает российским СМИ и СМИ «Л/ДНР» вещать на неподконтрольных украинской власти территориях.

С Поповой согласен политолог Михаил Басараб. Он обращает внимание на то, что блокировать пропаганду противника было сложно и ранее, когда технических возможностей обходить блокировки было меньше. «Советский Союз немало внимания уделял глушению радиосигналов с Запада. Но политически активные граждане находили возможность получать необходимую информацию. Сегодня преодолеть эти проблемы значительно проще», – говорит Басараб.

Впрочем, он считает, что глушить каналы с неподконтрольных территорий все равно надо. «Сегодня эти блокирующие меры позволят обезопасить от вражеской пропаганды наиболее уязвимые и необразованные слои населения – те слои населения, которые наиболее податливы к низкопробной российской пропаганде», – считает он.

Однако, по словам политолога, самых репрессивных мер недостаточно – нужно еще гражданское противодействие пропаганде: бойкот, игнорирование, отказ от сотрудничества.

Диана Дуцык отмечает, что информационный продукт для жителей неподконтрольных и прифронтовых территорий нужен специфический. Ссылаясь на исследование, которое сейчас проводит «Детектор медиа» на прифронтовых территориях, эксперт утверждает, что трансляция радикальных проукраинских месседжей только оттолкнет аудиторию на Донбассе. «Им (жителям Донбасса – ред.) Нужна простая информация – об образовании, о медицине. Например, они не понимают, что происходит в медицине. Им нужно сказать достаточно определенно, как то, что сейчас делает государство в контексте реформ в медицине, повлияет на них и их детей», – объясняет она.

По мнению Дуцык, предоставление такой информации эффективнее, чем пропаганда. В то же время она предостерегает от того, чтобы воспринимать население Донбасса как «однородную массу». «Там очень пестрое население. Вы приезжаете в разные города и чувствуете, что в каждом городе есть своя атмосфера, своя среда. Контент для этой аудитории должен быть разным», – заключает эксперт.

Комментируя соотношение сил Украины и России в информационной войне, Татьяна Попова признает, что с точки зрения бюджета, российские СМИ сильнее. Однако, по ее мнению, с точки зрения доверия – преобладает Украина. «На международном уровне мы выигрываем информационную войну. Вспомните, какова была реакция, когда мы выиграли первый суд против российских каналов в Украине – Запад смотрел на нас косо. А через три года об этом говорит президент Франции – наиболее свободолюбивой страны Европы», – убеждена она.

Татьяна Попова считает, что украинское инфопространство сейчас «вычищено» от откровенно пророссийского и российского контента. «Когда я начала работать с Нацсоветом в марте 2014 года, посмотрела топ-20 новостных программ в Крыму, на Донбассе и на Луганщине. По состоянию на февраль 2014 года в Крыму было 50% российских программ, на Донбассе – 36%, на Луганщине – 22%, в Харьковской и Одесской области – 24%. Там в принципе был такой информационный колпак, пророссийский или местных олигархов, которые также имели пророссийский вектор. И мы работаем три года в состоянии войны над тем, чтобы изменить этот вектор на проевропейский и проукраинский», – вспоминает она.

Напомним, в «ДНР» считают, что украинская сторона безнадежно проигрывает и «войну вышек», и противостояние технологий с «Донецкой народной республикой». «Республика» продолжает успешное телевещание на территорию Донбасса, подконтрольную Киеву. Об этом рассказал «министр связи ДНР» Виктор Яценко. При этом он отметил, что телевышки «ДНР» покрывают всю Донецкую область, также в Днепропетровской области – в Павлограде видно. Особенно, если антенна находится на высоте 9-этажного здания. Такая же ситуация и в Изюме Харьковской области.

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