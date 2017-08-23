В «ЛНР» посчитали, сколько у них женилось и родилось. Новости

За 3 года в «Луганской народной республике» было зарегистрировано почти 9 тыс. браков и около 21 тыс. рождений детей. Об этом сегодня, 23 августа, сообщил «первый замминистра юстиции ЛНР» Виталий Седых, передают интернет-ресурсы НКТ*.

Он уверил, что система «регистрации актов гражданского состояния» заработала одной из первых.

И за этот период «соответствующими органами зарегистрировано без малого 100 тыс. актов записей гражданского состояния». Заключено чуть менее 9 тыс. браков, «зарегистрировано» 20 977 рождения детей и «оформлено» 1 642 развода.

Он добавил, что в этой сфере «ЛНР» тесно сотрудничает с «ДНР» – «в полном объеме обмениваются информацией касательно актов гражданского состояния».

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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