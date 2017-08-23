Иностранцы усыновили 12 детей из Мариуполя: Как живут другие дети-сироты (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в течение 2017 года усыновлен 31 ребенок: 19 детей усыновлены гражданами Украины; 12 детей – иностранными гражданами. Под опеку в течение 2017 года устроено 63 ребенка, в приемные семьи и детские дома семейного типа – 6 детей. Об этом сообщает служба по делам детей Донецкой областной государственной администрации, передает пресс-служба ДонОГА.

В службах по делам детей Мариупольского городского совета на первичном учете находится 848 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, что составляет 1,2% от общей численности детского населения города. Из них 82% находится в семейных формах воспитания.

В настоящее время на территории Мариуполя функционирует 8 детских домов семейного типа (ДДСТ). В них воспитывается 53 ребенка. И 19 приемных семей, в которых воспитывается 33 ребенка. Две приемные семьи, в которых воспитываются 7 детей, прибыли в Мариуполь из зоны АТО.

Сотрудники службы по делам детей ДонОГА проверили условия содержания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в 3 приемных семьях и 4 ДДСТ Мариуполя. Отмечается, что условия проживания и содержания детей соответствуют требованиям действующего законодательства.

Все воспитанники ДДСТ и приемных семей летом были охвачены оздоровлением. За бюджетные, делегированные и средства государственного бюджета оздоровили 14 детей. Они посетили лагеря Бердянска и Одессы. Другие дети были оздоровлены за счет средств приемных родителей и родителей-воспитателей во время семейного отдыха на берегу Азовского моря.

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