В Покровске проверили результаты «украинизации» (Фото). Главная

Сегодня, 23 августа, Покровск (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) посетила комиссия, созданная по распоряжению председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, для проверки результатов замены табличек, вывесок, рекламы, информационных стендов и дорожных указателей на украинский язык.

Напомним, за I место в конкурсе на самую быструю украинизацию обещано вознаграждение в 30 млн грн, которые Покровск в случае победы намерен направить на капитальный ремонт улицы Шмидта.

Рабочую группу из 5 человек возглавила и.о. директора департамента информационной и внутренней политики ДонОГА Людмила Быченко. По ее словам, Покровск стал первым городом в Донецкой области, который заявил о готовности претендовать на главную премию конкурса. Есть претенденты на II и III места – однако от них заявок на приезд комиссии пока не поступало.

В сопровождении заместителя Покровского городского головы Валерия Аржавитина и представителей местных СМИ гости из области объехали Покровск: побывали в центре, микрорайонах, западной части и поселки динзавода. Члены комиссии обращали внимание не только на правильность написания, но и на эстетичность, а также затратность замены старых вывесок на украинские.

Были и критические замечания: где-то еще остались надписи на русском языке, где-то хозяева схитрили, попросту закрасив русские буквы, некоторые выбрали и вовсе бюджетный вариант, на время убрав вывески. Были претензии и к отсутствию названий остановок маршрутного транспорта. Все же в целом впечатление от увиденного было позитивным.

Во время десятиминутной остановки на улице Центральной – в месте скопления пассажирского транспорта, магазинов, павильонов и щитов с наружной рекламой – гости смогли убедиться, что все таблички на автобусах внутренних маршрутов выполнены на украинском языке. Постарались и владельцы магазинов и пунктов общественного питания, поддержавшие украинизацию в Покровске.

Чтобы продемонстрировать объем проделанной работы, Валерий Аржавитин повез комиссию и журналистов на «задворки истории» – склады, куда за ненадобностью свезли снятые таблички и баннеры. Он также сообщил о планах властей создать экспозицию, где старые ненужные названия выступят в роли музейных экспонатов как часть истории города Покровска.

Валерий Аржавитин сообщил, что в городе начиная с мая были переведены на украинский язык названия 2315 предприятий розничной торговли, 365 торговых сетей, 28 – оптовой торговли. Заменены вывески с названиями 7 рынков, 101 предприятия ресторанного хозяйства, 293 предприятий бытового обслуживания, 64 аптек, 10 банков, 39 промышленных предприятий, 8 заправок. Изготовлено 246 новых баннеров и вывесок, 1177 табличек на домах.

По его словам, 99% субъектов хозяйствования отнеслись к украинизации с пониманием, но не обошлось без убеждений и уговоров. Заммэра также напомнил, что городская власть компенсирует предпринимателям 50% их затрат на изготовление новой рекламы. «Мы сегодня посмотрели знаки, вывески и таблички. Действительно, в Покровске большое внимание уделено дорожным знакам – это очень удобно не только для водителей, но и для горожан. Думаю, что городская власть учтет все сегодняшние замечания. Но жители Покровска старались, проявили небезразличие к тому, что происходит в обществе», – подытожила Людмила Быченко.

Другие члены комиссии отметили, что, несмотря на некоторые недочеты, Покровск уже сегодня можно приводить в пример другим городам Донецкой области.

Как сообщила Людмила Быченко, в ближайшее время облгосадминистрация ожидает заявки и от других городов, пожелавших участвовать в конкурсе. Когда комиссия соберет и проанализирует все акты оценивания выполненных работ, можно будет делать выводы о том, кто станет победителем и получит заветные 30 млн грн. Предполагается, что это может произойти уже до конца августа.

Источник: ТК «Орбита»

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