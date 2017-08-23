Москва уже приняла решение об уходе из Донбасса в 2018 году. Доводы Гримчака. Главная

Москва уже приняла решение о выводе войск из Донбасса. Об этом заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, передает «Апостроф».

«В следующем году Россия не планирует платить за содержание отдельных районов Донецкой и Луганской областей – такая у меня есть информация. С неконтролируемой территории начали вывозить отдельное – особо ценное – военное оборудование. Часть руководства ОРДЛО ищет себе жилье где-нибудь... И так далее – такой информации очень много», – сказал Гримчак.

По его утверждению, сегодня та ситуация вокруг «Л/ДНР», в РФ и вообще в мире, не оставляет России иного пути, кроме как «выйти» с неконтролируемых территорий. «Каждый месяц надо выбрасывать огромные средства. А если учесть, что на сегодняшний день главная подпитка бюджета РФ фактически остановилась, валютные фонды почти исчерпаны, находятся на стадии фактического дефолта, что может привести к очень многим неприятным для них ситуациям... Поэтому иного варианта сейчас просто не остается. Он был в 2015 году, 2016-м, но сегодня его уже нет», – констатировал замминистра.

Он подчеркнул, что сокращается финансирование пропагандистских телеканалов, закрываются пропагандистские программы. «Целый пропагандистский телеканал Life закрылся полностью. За 10 лет РФ впервые официально заявила о сокращении военного бюджета. И вопрос даже не в том, насколько он сократился. Надо понимать и другое: на то, что там написано, не факт, что вообще есть деньги. Переоснащение армии также практически остановится. Как говорит господин [блогер Олег] Пономарь, "анаконда" тихо и незаметно душит РФ, чтобы она приняла то решение, которое давно прописано и под которым она подписалась. Открываем Минские договоренности и читаем: "Вывод иностранных войск"», – продолжил Гримчак.

«Думаю, что в следующем году вся эта территория под названием ОРДЛО перейдет под контроль Украины. Дальше будет какой-то этап, когда будут восстановлены органы государственной власти, правоохранительные органы, обеспечена безопасность на этих территориях», – акцентировал замминистра.