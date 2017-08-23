В России закрыли пропагандисткий Life. Новости

18 августа был последний день работы российского телеканала Life (ранее – LifeNews), который считается рупором кремлевской пропаганды по событиям в Украине. После этого вещание прекратилось, но остались другие проекты. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

«Остается только сайт и наши проекты, конечно. Полностью прекращается (телевещание). На частоте будет обращение к телезрителям, следить за новостями лайфа на сайте и в соцсетях», – сказал источник агентства.

По его словам, будут сокращены 90 человек, а еще 90 останутся работать над стриминговым вещанием.

Российское издание Znak со ссылкой на источник в холдинге News Media передает, что в новой российской медиасистеме "Life (сайт и телеканал) в том виде, каком они существовали, оказались просто не нужны. «Это довольно дорогостоящий ресурс, а стоящие перед властью задачи можно решать и более дешевыми способами», – констатировал уже их источник.

Последней передачей, вышедшей на телеканале в прямом эфире 18 августа, стал сюжет о произведениях писателя Корнея Чуковского.

Позднее в эфире появилось обращение к телезрителям: «Уважаемые телезрители, новости телеканала Life смотрите в социальных сетях и на сайте».

Телеканал Life вышел в эфир в 2013 году, первоначально став частью мультимедийного информационно-развлекательного проекта.

В Украине вещание телеканала было запрещено 19 августа 2014 года. Журналистов LifeNews обвинили в распространении пропаганды войны на территории Украины.