«Куркули» на Донетчине будут выращивать кур-бройлеров. Новости

Предприниматель Сергей Песков (на фото) из Лимана (до переименования Красный Лиман, Донецкая обл.) стал участником программы «Украинский донецкий куркуль». Он хочет коренным образом изменить свою деятельность – от продажи строительных материалов и инструментов перейти на выращивание кур-бройлеров.
По профессии Сергей железнодорожник, освоил навыки мебельщика, строителя. Теперь решил стать фермером.
В том, что за птицеводством будущее, его убедил хороший знакомый из села Дробышево Андрей Бутов, который благодаря грантовой поддержке от ПРООН уже начал заниматься выращиванием бройлеров и даже поставлять продукцию на местный рынок под названием «Дробишевські курчата».
Опираясь на опыт товарища, Сергей тоже решил выращивать кур. Написал бизнес-план и стал победителем в первой волне конкурса «Украинский донецкий куркуль». Грантовая поддержка ему нужна для закупки всего необходимого оборудования: поилок, кормушек, системы вентиляции и прочих атрибутов большого курятника. Сергей Песков готов выращивать до 4 тыс. голов птицы одновременно, а реализацией заниматься вместе с Андреем Бутовым.
Освоение гранта пока что застопорилось из-за помещения. Предварительные договоренности по аренде здания под курятник были нарушены второй стороной. Теперь Сергей подумывает о покупке в кредит необходимого помещения, чтобы не зависеть от арендодателей.
Предприниматель настроен решительно, уже к середине зимы первые курочки, выращенные Сергеем, появятся на прилавках.
Вместе с Андреем Бутовым они планируют создать кооператив производителей птицы для первичной обработки тушек. Производство будет сертифицировано под стандарты Евросоюза.
Источник: Вчасно
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