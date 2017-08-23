На Донбассе объявят «школьное перемирие». Новости

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе (в нее входят представители Украины, России и ОБСЕ) сегодня, 23 августа, договорилась о прекращении огня в Донбассе с 25 августа. Об этом заявил представитель РФ на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов, сообщает «ТАСС».

«Контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что "школьное" перемирие будет придерживаться ответственно и бессрочно», – сказал Грызлов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин должен приказать войскам на Донбассе прекратить огонь.