Глава ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе выполнить «школьное перемирие». Новости

Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц приветствовал соглашение, достигнутое Трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на Донбассе (в нее входят представители Украины, России и ОБС Е) в полной мере подтвердить постоянное прекращение огня с 25 августа по случаю начала учебного года. Об этом говорится в заявлении Курца, распространенном сегодня, 23 августа, пресс-службой ОБСЕ, пишет « Интерфакс – Украина ».

«Я приветствую эту инициативу сторон ... Я призываю стороны выполнить свои собственные обязательства и, наконец, установить и соблюдать полное и постоянное прекращение огня. Ясно, однако, что еще предстоит пройти много шагов, чтобы мирные жители Донбасса больше не находились в страхе», – говорится в заявлении.

Председатель ОБСЕ также поблагодарил лидеров «нормандской четверки» за их постоянное участие и поддержку этого прекращении огня. «Я еще раз напоминаю всем сторонам о необходимости обеспечения безопасности и беспрепятственного доступа Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в зону конфликта, с тем, чтобы через их отчетность и мониторинг они могли помочь сторонам установить прочный мир», – заявил Курц.

Ранее сообщалось, что трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе (в нее входят представители Украины, России и ОБСЕ) сегодня, 23 августа, договорилась о прекращении огня в Донбассе с 25 августа.

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