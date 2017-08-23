Прекращение огня на Донбассе будет бессрочным. Новости

Трехсторонняя Контактная группа при участии представителей временно неподконтрольной территории Донбасса, подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года с полуночи 25 августа 2017 года. Об этом сегодня, 23 августа, в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня. С целью мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандата. Мы настойчиво требуем от ОРДЛО* прекратить агрессию и угрозы по отношению к наблюдателям миссии и наказать на территории ОРЛО виновных в гибели сотрудника СММ ОБСЕ в апреле 2017 года», – пишет Олифер.

Она также сакцентировала внимание, что освобождение заложников остается одним из главных вопросов работы Трехсторонней контактной группы. №Этот процесс остается заблокированным из-за неконструктивной позиции ОРДЛО: их представители хотят освобождения 43 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе», – уточнила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.

Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе (в нее входят представители Украины, России и ОБСЕ) сегодня, 23 августа, договорилась о прекращении огня в Донбассе с 25 августа

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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