Граждане России будут въезжать в Украину по новому порядку. Новости

В ближайшее время правительство Украины примет постановление о новом порядке въезда в страну для граждан России. Визовый режим вводиться не будет, однако появятся другие серьезные ограничения: пересечь границу можно будет только по биометрическому паспорту, а кроме того, потребуется заблаговременно заполнить специальную анкету на сайте МИДа. Об этом пишет российский «Коммерсант», со ссылкой на собственные источники в правительстве и в Верховной Раде Украины.

По их словам, изначально планировалось (как этого и требовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов) ввести с РФ полноценный визовый режим. Однако в итоге от этой идеи решили отказаться. «Главная причина, почему Киев не стал вводить визовый режим, – опасения за украинских граждан, оставшихся в Крыму, – объясняет заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак. – Если бы мы отменили соглашение о безвизовом режиме с Россией, эти люди лишились бы возможности беспрепятственно ездить в нашу страну».

Именно этот довод стал решающим и заставил сторонников максимально жесткого подхода во главе с Александром Турчиновым смягчить свою позицию. «В анкете гражданин России должен будет указать данные о себе, в том числе профессию и место работы, а также точную цель поездки и населенные пункты, которые он планирует посетить. В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц – за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника», – сообщил источник, близкий к МИД Украины. По его словам, анкета должна быть заполнена на украинском либо на английском языке.

Как утверждают источники, решение об изменении визового режима будет принято не парламентом, как планировалось ранее, а правительством, причем в ближайшее время. «Не исключено, что еще до 1 сентября», – говорит один из источников в Киеве.