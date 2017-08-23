Сельские громады Донетчины могут получить до 200 тыс. грн от Датского совета по делам беженцев (Условия). Новости

Сельские громады Донетчины могут получить до 200 тыс. грн от Датского совета по делам беженцев (Условия)

23.08.17 22:12dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Датский Совет по делам беженцев (ДСБ) начал новый проект поддержки местных инициатив, направленных на восстановление/развитие инфраструктуры населенных пунктов Донецкой области, относящихся к сельской местности, и расположенных вдоль линии соприкосновения. Об этом сегодня, 23 августа, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Условия реализации проекта:

  • общественные проекты выбираются на конкурсной основе, заявки на участие принимаются до 10.2017;
  • результат таких проектов должен быть долгосрочным и полезным для наибольшего числа жителей населенного пункта;
  • ДСБ обеспечит материальную и информационную поддержку проекта;
  • бюджет каждого проекта составляет не более 200 тыс. грн;
  • местным громадам будет предложено внести не менее 25% от общих затрат на начальном этапе реализации проекта (денежные или натуральные взносы, такие как труд, материалы и т.д.);
  • заработная плата в рамках проекта не предусмотрена;
  • проект должен быть реализован в рамках законодательства и утвержденного бюджета до 02.2018.

Контакты

Со всеми вопросами по участию в проекте (включая получение формы и подачу заявки) обращаться по телефонам:

  • Мариуполь: +38 (095) 430 54 97, +38 (093) 438 61 31
  • Славянск: +38 (066) 573 87 50, +38 (073) 461 68 71

Заявки принимаются в телефонном режиме и на электронную почту: cbi@drc-ukraine.org

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