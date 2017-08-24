Ливень в Донецке (Фото). Новости

Ливень в Донецке (Фото)

24.08.17 00:11dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

После жаркого августа, в Донецке наконец-то прошел дождь. Хоть его и ждали, тучи заходили над городом долго, но ливень многих горожан, как всегда, застиг неожиданно.

В любом случае дождь после знойных недель – тоже повод запечатлеть это событие, и влажный город после его окончания. А жителям – раскрыть окна и впустить прохладу.

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