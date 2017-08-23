Порошенко обсудил ситуацию на Донбассе с главами Минобороны стран НАТО. Новости

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 23 августа, провел встречу с министром обороны Литовской Республики Раймундасом Кароблисом, Министром обороны Латвийской Республики Бергманис, министром обороны Эстонской Республики Юри Луйк и министром обороны Черногории Предрагом Бошковича. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Петр Порошенко выразил благодарность министрам обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Черногории за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. «Участие парадных расчетов и знаменательных групп ваших стран бок о бок с украинскими подразделениями в военном параде по случаю Дня Независимости – это важная демонстрация нашего единства и солидарности перед лицом общих вызовов», – отметил глава государства.

Президент Украины обсудил с руководителями оборонных ведомств ситуацию на Донбассе и состояние имплементации безопасности блока Минских договоренностей.

Петр Порошенко отметил финансовую, техническую и гуманитарную помощь, которая предоставляется правительствами этих стран как на двусторонней основе, так и в рамках соответствующих трастового фонда НАТО. Было отдельно отмечено программы лечения и реабилитации раненых в АТО украинских воинов.