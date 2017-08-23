Переговоры в Минске. По обмену заложниками не продвинулись, но обсуждали особый статус Донбасса. Новости

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе, которая сегодня, 23 августа, заседала в Минске, не добилась серьезного продвижения в обсуждении вопроса обмена заложниками. Об этом сообщил сегодня, 23 августа, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает «БЕЛТА».

Рабочая группа по гуманитарным вопросам продолжила интенсивные дискуссии по вопросу обмена удерживаемых лиц. «Трудно сказать, был ли сегодня прогресс в этом обсуждении. Я думаю, что обсуждение этого вопроса – это очень сложная тематика, ведь это связано с людьми и их судьбами. И, конечно, здесь надо действовать со всей ответственностью. Сегодня же говорить о конкретных продвижениях в этом вопросе нельзя», – сказал Мартин Сайдик.

Также были подытожены результаты визитов в места удержания. «Я бы хотел поприветствовать инициативу таких визитов. Они необходимы для ознакомления с условиями содержания по обе стороны линии соприкосновения», – отметил спецпредставитель ОБСЕ.

В рабочей группе по политическим вопросам состоялся обстоятельный обмен мнениями в свете переговоров «нормандской четверки». В частности, обсуждались вопросы, связанные с формулой Штайнмайера и законом об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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