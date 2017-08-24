Спортсмен из Мариуполя завоевал «золото» на Всемирной Универсиаде. Новости

В третий день XXIX Всемирной летней Универсиады в Тайбэе (Тайвань) мариупольский спортсмен Станислав Олиферчик взял серебряную медаль. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

В этот день копилка сборной Украины пополнилась на 6 наград.

Станислав Олиферчик в паре с Викторией Кесарь стали серебреными призерами Всемирной Универсиады по прыжкам смешанных пар с трехметрового трамплина.

На данный момент Сборная Украины поднялась на 5 место в общекомандном зачете. В суммарном количестве в копилке украинцев 12 наград: 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

Как сообщалось ранее, гимнаст Олег Верняев выиграл золотую награду Всемирной Универсиады по спортивной гимнастике в многоборье. Отметим, спортсмен родился в Донецке.

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