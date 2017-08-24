В «ЛНР» до сих пор не ввели пластиковые карты. Главная

В отличие от «ДНР», в «Луганской народной республике» только планируют приступить к изготовлению и выдаче первых пластиковых карт «государственного банка ЛНР».

Как сообщает пресс-служба «банка», систему планирует вводить поэтапно. На первом этапе карты будут работать только на территории «ЛНР».

Карты для безналичных расчетов в первую очередь выдадут работникам бюджетных организаций, позже – сотрудникам коммерческих организаций и получателям социальных выплат (пенсий, пособий и пр.). И только потом планируется выпуск банковских карт для личного использования.

«Выдача банковских карт изначально запланирована на территории города Луганска, однако большого разрыва по времени с территориями республики не будет. Максимальный разрыв в предоставлении пластиковых карт на территории других городов и районов республики составит не более двух месяцев», – говорится в сообщении «госбанка».

В «ЛНР» надеются, что владельцы пластиковых карт смогут снимать денежные средства, как в банкоматах, так и в кассах отделений «госбанка», оплачивать покупки в магазинах «республики».

Судя из сообщения, разработаны еще не все процессы работы карт. Сначала будет возможность лишь пополнять карты, рассчитываться ими (только сети банкоматов и POS-терминалов для безналичной оплаты товаров пока еще нет) и получать информацию о текущем балансе карточного счета. «Каждый дополнительный сервис или услуга, в том числе и онлайн платежи через Интернет, будут доступны к подключению по факту разработки и проведения успешного тестирования. Например, одной из первых дополнительных услуг планируется подключить возможность СМС-информирования держателей пластиковых карт», – отмечают в «госбанке».

Также уже установлена стоимость карт – 50 руб. (22 грн). «Данная сумма списывается при первом зачислении. Для пенсионеров, получателей социальных выплат (помощи) и получателей страховых выплат карта выдается бесплатно», – дополнила «и.о. министра совмина» Наталья Хоршева.