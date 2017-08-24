В центре Донецка открывают «что-то»: то ли инобанк, то ли финансовую пирамиду (Фото). Главная

В центре Донецка меняют очередную вывеску. Теперь на здании НПИ «Донгипрошахт» (ул. Артема, 125, рядом с кинотеатром им. Шевченко), в котором ранее располагался «Укрбизнесбанк», установили вывеску новой структуры – «РОСТ».

Донецк, август 2017 г.

Донецк, 2014 год

Жители Донецка в соцсетях гадают, что это за компания:

Леонид: «Сказали, что будет финансовая компания "РОСТ"»;

Михаил: «Государственная, насколько я понимаю?)»;

Дмитрий: «Какого государства?»;

Александр: «И че это значит!? Ничего не понимаю в этих надписях!». Леонид: «Никто пока не понимает».

Тут же дончане вспомнили, что «Укрбизнесбанк» контролировался старшим сыном Януковича – Александром:

Сергей: «Интересно, здание отжали у старых хозяев? Или это они и открывают....?»;

Леонид: «Тоже интересно, но думаю, ответ не узнаем(»;

Андрей: «Стоматолог добровольно пожертвовал» («Стоматолог» – кличка Александра Януковича, – прим.).

Но, обратившись к поисковым системам, выдвинули версию, что речь идет о финансовой пирамиде «Рост»:

Евгения: «Как то навевает ассоциации с МММ..... А потом, как вспомнишь, так еще подозрительнее)»;

Михаил: «Спросил у Яндекса за финансовые компании. Говорят, что микрокредиты и все такое, в основном. Если конечно именно финансовая будет».

Отметим, что в России продолжаются разбирательства в рамках уголовного дела по ООО «Кредитно-производственная компания "Рост"», имеющая признаки многоуровневой финансовой пирамиды. Отмечается, что с 2013 по 2016 годы «Рост» привлекали денежные средства граждан под предлогом выплат высоких дивидендов. Вместо денег потерпевшим выдавались сертификаты на право получения акций иностранной компании, фактически не имеющей соответствующих активов. По предварительным данным, жертвами кооператива стали более 10 тысяч граждан, совокупный ущерб которым превысил 100 млн рублей.

В итоге участники обсуждения пришли к версии, что открывающийся «Рост» – это и есть проанонсированная некая иностранный финансовая компания, которая должна начать кредитование в «Донецкой народной республике». Но озадачивает факт: что это за компания, о котором не знает ни одна поисковая система:

Сергей: «Вероятно, именно эта компания имелась ввиду: "Председатель Центрального Республиканского Банка Ирина Никитина… рассказала о тех шагах, которые предпринимаются банком для возобновления кредитования» ";

Леонид: «оооооо! вполне может быть»;

Дмитрий: «Леонил, надо писать оооооооооооо такого го*на нам еще не хватало...»

Напомним, в середине июля о старте системы кредитования заявил «глава ДНР» Александр Захарченко. Он утверждал, «центральный республиканский банк ДНР» к концу текущего – началу следующего года планирует начало выдачи потребительских кредитов населению.

Но уже к концу месяца «председатель ЦПБ ДНР» Ирина Никитина констатировала: систему потребительского кредитования планируют запустить к сентябрю. «Мы запускаем вместе с финансовой компанией кредитные карты, которые будут работать в безналичных расчетах. Наличные денежные средства в банкоматах и кассах банка получить с этих карт невозможно», – сказала Никитина.

Она уточнила, что кредиты будут предоставляться не «ЦРБ ДНР», а финансовой компанией (наименование не указано), которой будут проработаны все параметры кредитования. В частности, пилотным проектом предусмотрено, что финансовая компания будет выдавать краткосрочные кредиты сроком до 1 года. Лица, получившие кредитную карту, смогут рассчитываться ею в «республиканских» торговых сетях за товары и услуги.

Следует также отметить, что в июне та же Ирина Никитина сообщала, что в «ДНР» обсуждают возможность открытия отделения банка Южной Осетии. «Те государства, которые нас признали, ведут с нами переговоры в части открытия своих банков. Мы думаем, что скоро произойдут какие-то изменения», – сказала Никитина.

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