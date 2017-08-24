«ДНР» уверяет, что житель Дебальцево «шпионил» за пропуск . Главная

Житель Дебальцево (Донецкая обл., НКТ*) «приговорен» к 11 годам лишения свободы за «шпионаж» в пользу Украины. Об этом сообщает «генпрокуратура ДНР».

«12 июля 2017 года приговором военного трибунала Донецкой народной республики житель Дебальцево признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 321 УК ДНР (шпионаж). За совершение преступных действий гражданину С. назначена мера наказания в виде 11 лет лишения свободы», – говорится в сообщении.

«Генпрокуратура» уверяет, что мужчина с февраля 2015 года сотрудничал с украинскими спецслужбами. Правда, приводимая «генпрокуратурой» форма «оплаты» за сотрудничество выглядит более, чем нелепо. «За выполнение заданий украинских спецслужб ему было обеспечено ускоренное оформление пропуска для движения через линию разграничения и беспрепятственное пересечение блокпостов, контролируемых ВСУ», – уверены в пресс-службе.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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