Эксперт рассказала, почему жители Донбасса не отвечают на некоторые вопросы социологов. Новости

Треть опрошенных жителей Донбасса затруднилась ответить на вопрос социологов, гордятся ли они тем, что являются гражданами Украины. В чем по настроениям от остальной страны отличается Донбасс? Об этом в эфире «Радио Свобода» рассказала глава Кризисного медиацентра «Северский Донецк» в Северодонецке, активист и депутат Елена Нижельская.

По ее словам, часть людей, которые не отвечают на этот вопрос, не отвечают не потому, что не могут определиться, а потому, что просто не хотят говорить. Это связано, с одной стороны, со страхом, а с другой – неумением и отсутствием опыта анализировать информацию. «Они ждут, что кто-то укажет им путь. Что касается политической ситуации, то традиционные элиты, которые у нас сформировались, снова чувствуют себя уверенно и противодействовать очень сложно. Но за эти годы войны сформировался и маленький пул людей, которые готовы демонстрировать новое качество политики и пытаться изменить ситуацию теми небольшими ресурсами, которые у них есть», – сказала Елена Нижельская.

Она отметила, что является сторонником диалога, но понимает насколько это сложно. «Радикализированные элементы есть с обеих сторон и попытка установить диалог очень часто становится поводом для провокаций. Без разговора у нас действительно нет будущего. Но, к сожалению, навыков вести диалог нет ни у одной стороны», – считает активист.