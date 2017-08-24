В «ЛНР» уверяют, что зарплаты у них растут. Новости

Среднемесячная заработная плата работника сельского хозяйства в «Луганской народной республике» за июль в 2,3 раза превысила минимальную зарплату по «республике». Об этом сообщает «министерство сельского хозяйства и продовольствия ЛНР».

Уверяют, что среднемесячная заработная плата аграриев составила 7157 руб.(3098 грн*), что на 9% больше, чем в июне.

Также сообщается, что наибольший уровень среднемесячной заработной платы наблюдается в агроформированиях:

Свердловска и Свердловского р-на – 9892 руб. (4282 грн*);

Славяносербского р-на – 8638 руб. (3739 грн*);

в сельхозпредприятиях Перевальского р-на – 7393 руб. (3200 грн*).

*по курсу рубля к гривне, установленного «государственным банком ЛНР» – 2,31 по состоянию на 24.08.2017.

Читайте также: