Представитель ОБСЕ посетил колонию в «ДНР». Главная

Координатор ОБСЕ Тони Фриш посетил Макеевскую исправительную колонию, которая находится в Макеевке (Донецкая обл., НКТ*). Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ* Ирина Геращенко.

«Заслушали информацию координатора ОБСЕ Т. Фриша, который на днях посетил Макеевскую колонию, где содержатся наши военные-заложники, он смог встретиться с несколькими ребятами и увидеть условия их содержания. К сожалению, он не смог посетить другие тюрьмы на оккупированных территориях. Мы настаиваем, чтобы в ближайшее время Т. Фриш также посетил тюрьмы на оккупированной Луганщине, а также тех заложников, находящихся в других, кроме Макеевской, тюрьмах. Тем более, что все эти тюрьмы остаются закрытыми для всех других международных гуманитарных и наблюдательных миссий, в том числе и МККК», – написала Геращенко.

Она констатировала, что в ходе переговоров в Минске 23 августа по освобождению заложников украинская сторона сделала конкретное предложение: немедленное освобождение всех подтвержденных лиц, но исключительно тех, которые подпадают под Минские соглашения. «Мы призвали другую сторону отказаться от деструктивной позиции относительно требования освобождения лиц, не имеющих никакого отношения к конфликту на Донбассе, таких как как беркутовцы или террористы из Одессы и Харькова. Именно такую позицию озвучил президент Украины и во время переговоров в нормандском формате, и ее поддерживают наши европейские партнеры», – продолжила Геращенко.

Она отметила, что также Фриш посетил несколько украинских тюрем.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория; ТКГ – Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, в нее входят представители Украины, России и ОБСЕ

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