Донецк: Парк «Марабушта» не узнать (Фото). Главная

Жители Донецка возмущены, в каком состоянии сегодня находится одно из ранее самых популярных мест отдыха – парк «Марабушта» в Калининском районе. Фото вида парка в августе они опубликовали в соцсети.

«До войны худо-бедно, но парк был ухожен. Функционировал ледовый каток, торговые и развлекательные точки. Сейчас парк не узнаваем... Сейчас парк представляет из себя унылое зрелище с кучами строительного мусора, торчащими штырями, оголенными высоковольтными проводами. Новые хозяева себя не утруждали наведением порядка и сразу как то рьяно и масштабно приступили к какому-то строительству. Нарыли котлованов и траншей, навезли десятки тонн граншлака, нагородили опалубки. Все это продолжалось ровно две недели, но потом все исчезли и оставили после себя еще больший срач к тому, что был раньше. Вот наблюдаем за этим беспределом уже несколько месяцев», – пишет в тематическом сообществе дончанин Сергей.

Он отмечает, что вдоль пешеходных дорожек стоят «грязные ободранные лавочки, урны заполнены пивными и водочными бутылками». «На лавочках постоянно газ-квас и спят грязные вонючие бездомные. Полицейских патрулей я здесь ни разу не видел, хоть и постоянно информирую 02 о фактах распития спиртного на "Марабуште". Асфальт на пешеходных дорожках весь в рытвинах. Вокруг гуляют дети и мамы с колясками. Какой-то постапокалипсис», – констатирует дончанин.

Жители отмечают, что «новые хозяева» – скорее всего, кто-то от новой районной «власти»: «Я так понял, там райисполком решил сам иметь гешефт. Ходили здесь в пиджаках и дама расфуфыреная».

«Такое милое местечко, столько зелени. Ну как так можно??? Почему бы не навести там порядок?! Мои мне говорят, мол, в Донецке так чисто, всегда везде убрано, службы работают на 5+,а тут такая картина. Или убирают только в центре? Называется губы накрашены, шея немыта», – возмущена выехавшая из Донецка Анна.

Отметим, что самый молодой донецкий парк «Марабушта» был основан 14 декабря 2007 года и расположен на территории в 3,5 гектара в центре Калининского района города Донецк. В мирное время здесь было много аттракционов, кафе, зон отдыха. Изюминкой «Марабушты» был крытый ледовый каток.