Донецк-2017: пойти 1 сентября в школу и не обанкротиться. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке собрать ребенка в школу обойдется минимум в 12 270 руб. (5350 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 24.08.17).

Так, еще в мае классные руководители выдали родителям перечень необходимого для приобретения к 1 сентября. Только список канцтоваров насчитывает более 20-ти позиций.

Наиболее популярным местом для приобретения школьных товаров всегда был т.н. «книжный рынок» возле торгового центра «Маяк». Здесь средняя цена в канцелярских отделах следующая:

тетрадь в клетку 12 листов – 12 руб. (5,22 грн);

тетрадь в косую линию 12 листов – 12 руб. (5,22 грн);

обложка для тетрадок – 2 руб. (0,87 грн);

обложка для книг – 5 руб. (2,17 грн);

ручка шариковая – 10 руб. (4,35 грн);

карандаш простой – 10 руб. (4,35 грн);

карандаши цветные (коробка) – 150 руб. (65,20 грн);

пенал – 180 руб. (78,26 грн);

папка для тетрадей – 50 руб. (21,74 грн);

альбом для рисования – 60 руб. (26 грн);

ластик – 20 руб. (8,70 грн);

точилка – 30 руб. (13 грн);

линейка – 40 руб. (17,39 грн);

подставка для книг – 50 руб. (21,74 грн);

папка для труда – 70 руб. (30,43 грн);

ножницы – 100 руб. (43,48 грн);

клей-карандаш – 30 руб. (13 грн);

цветная бумага – 70 руб. (30,43 грн);

цветной картон – 100 руб. (43,48 грн);

акварельные краски и кисточка – 150 руб. (65,20 грн);

стакан-непроливайка – 30 руб. (13 грн);

фломастеры – 200 руб. (86,96 грн);

пластилин – 200 руб. (86,96 грн);

доска для пластилина и ножички – 40 руб. (17,39 грн).

Если брать в минимальном количестве тетради, ручки, карандаши и пр., то канцнабор обойдется в 2470 руб. (1074 грн).

Легкий ранец, с ортопедической спинкой, с просторными и высокими отделениями и способностями трансформера – в 3500 руб. (1522 грн). Продавцы в цене не уступают. Но есть ранцы и попроще – в среднем его цена 1300 руб. (565 грн). Сумка для старшеклассника обойдется в такую же сумму.

По мнению автора, самая затратная статья расходов – это одежда:

блузка – от 500 руб. (217 грн);

сарафан – от 1300 руб. (565 грн);

юбка – от 700 руб. (304 грн);

костюм для мальчика – от 3 тыс. руб. (1304 грн);

спортивный костюм – от 1 тыс. руб. (435 грн).

В общем, одежда первоклассника обойдется не меньше, чем в 4-6 тыс. руб. (1739-2600 грн). А для старшеклассника еще дороже.

Самые простые туфли стартуют от 1300 руб. (565 грн).

О том, как не разориться из-за похода в школу, рассказали родители и учителя:

Мама 5-классницы Светлана : «Мы покупаем все постепенно. В течение года обновляем одежду, канцелярию. Сейчас пройдет ажиотаж, цены немного снизятся. Мы часто покупаем из прошлогодней коллекции и очень экономим на этом. Перед тем, как идти за покупками, мы с дочкой делаем тщательную ревизию: может что-то осталось с прошлого года, пишем список того, что нужно»;

: «Мы покупаем все постепенно. В течение года обновляем одежду, канцелярию. Сейчас пройдет ажиотаж, цены немного снизятся. Мы часто покупаем из прошлогодней коллекции и очень экономим на этом. Перед тем, как идти за покупками, мы с дочкой делаем тщательную ревизию: может что-то осталось с прошлого года, пишем список того, что нужно»; Мама первоклассника Елена : «Стараемся не поддаваться желанию накупить всего и сразу. К тому же часто первоклассникам дарят подарки от администрации – иногда это канцелярия, дневники и даже ранцы, возможно мы на чем-то сэкономим»;

: «Стараемся не поддаваться желанию накупить всего и сразу. К тому же часто первоклассникам дарят подарки от администрации – иногда это канцелярия, дневники и даже ранцы, возможно мы на чем-то сэкономим»; Преподаватель горловской школы Ирина : «Во-первых, попросите список необходимого у своего учителя. Он вам скажет с точностью до кружочка, что нужно купить. Во-вторых, сомневаетесь – не покупайте, особенно всякую навороченную и дорогую канцелярию, специальные тетради. В-третьих, что касается одежды, то покупайте минимум: короткий рукав, юбка (или брюки для мальчика), удобные туфли. Ведь одежда на 1 сентября будет отличаться от той, что ребенок носит повседневно, к тому же дети быстро растут. Портфель и пенал выбирайте вместе с ребенком, все это должно ему нравиться».

Некоторые родители, пытаются объединяться для приобретения школьных товаров (например, договорившись всем классом), ведь оптовые цены значительно отличаются от розницы.

Еще один способ – заказывать через Интернет. «Наш класс таким образом заказал почти всю канцелярию. А я, кроме этого, в интернет-магазине купила всю одежду дочери. Экономия – почти в два раза. Но у нас стандартный размер, поэтому все подошло. Проблема в том, что, если ты из ДНР, интернет-магазины не делают возврат вещи, которая почему-то вам не подошла. Риск есть, конечно, но наши цены в республике мне не по карману», – поделилась Марина, у которой дочь пойдет в 6-ой класс.

Как отмечалось ранее, подготовить ребенка к школе на подконтрольной Украине территории не намного дешевле: в Покровске, Северодонецке в среднем 4-5 тыс. грн, в Мариуполе – не менее 5 тыс. грн.

По материалам российской «Комсомольской правды»

Читайте также: