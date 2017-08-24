В «ДНР» продают вышиванки. Но не понятно – чьи (Фото). Главная

В Донецке в гипермарките «Галактика» (работает на базе «Эпицентра») продолжают продавать вышиванки. Августовское фото в сети опубликовал местный житель Сергей.

«С места на место перевешивают. Теперь висят в самом конце. И дешевле стали. Я кстати не против. Пусть висят. Может, кому пригодятся. Мне украинский этнос, язык, песни довподоби. Не знаю, как и кому, но мне нравится украинский язык и особенно проникновенные песни», – отмечает автор фото Сергей.

По поводу увиденного пользователи сети шутят «в духе времени»:

Наталья: «Это замануха! Купишь – а на выходе под белы руки – и вперед, как украинского патриота. Шутка»;

Ева: «Це зрада по-донецки...».

При этом в обсуждении жители акцентируют, что в «Галактике» не украинская, а русская вышиванка. «Так это....не украинская вышиванка. Это не украинский орнамент, это русский. Ты был в Киеве? Там совсем другие вышиванки висят в переходах. Эти твои как вариант – донецкий узор. На самом деле все славяне испокон веков носили вышивку на праздники», – в ходе дискуссии поясняет автору Светлана.

Но иные участники дискуссии не соглашались с мнением Светланы. В качестве доводов, что это украинские вышиванки, жители акцентируют, что «они в "Эпицентре" с 2014 года висят». «Так они там уже пятый год по-моему висят. Кто-то выставлял подобную фотку», – пишет Анна.

Однако отметим, что на протяжении 2014-2015 года в тогда еще «Эпицентрах» Донецка и Макеевки действительно были стойки с вышиванками. Именно украинскими и украинских производителей. Это были остатки довоенных запасов. Но они отличались от тех, которые продемонстрированы на фото августа 2017 годы.

«Эпицентр», Макеевка, январь 2015 года

В итоге участники обсуждения пришли к выводу, что «всё все равно в Китае делается», а вышиванки не только у славян. «У румын, молдаван очень похожие рубахи. Вообще сейчас по всему миру подобное продается, просто вышивки разные. Это в трэнде сейчас», – подвела черту Анна.