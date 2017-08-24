Российская техника на Донбассе в 2014 и 2017 годах (Инфографика). Главная

За период войны на Донбассе Россия многократно увеличила численность своей военной техники на временно неподконтрольных территориях Украины. Об этом свидетельствую данные, представленные в Twitter вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Согласно инфографике в восточной Украине:

в 2014 году было 30 российских танков, к 2017 году стало 680;

артиллерия и системы залпового огня: 2014 год – 110 единиц, 2017 – 1170 единиц;

бронетехника (БПМ, БТР): 2014 год – 124 единиц, 2017 – 1250 единиц;

системы ПВО: 2014 год – 50 единиц, 2017 – 550.

Также в инфографике демонстрируется помесячная численность обстрелов в 2017 году.

«Неизбежность наказания руководит жестокостью агрессоров. Эта инфографика показывает, насколько далеко Россия уже пошла в маниакальной одержимости властью… За этими цифрами стоят угробленные судьбы реальных людей. Мир не может разговаривать с Москвой, не принимая во внимание эту ужасную реальность», – прокомментировала Климпуш-Цинцадзе.