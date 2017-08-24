Куда обращаться в случае необоснованных отказов власти: Памятка переселенцам. Новости

Временно перемещенные лица при обращении в государственные органы и коммунальные службы получают отказы. Не всегда такие отказы обоснованы, часто это происходит просто из-за некомпетентности сотрудников. Что делать в таких случаях и куда необходимо обращаться, разъяснила общественная организация «Донбасс-SOS».

Следует помнить – с государством не спорят устно.

В случае, если вы получаете устный отказ (в предоставлении адресной помощи, регистрации, получения статуса ВПЛ, постановки на учет в медицинское учреждение и т.д.), необходимо:

написать заявление на имя начальника госоргана с требованием разъяснить причины отказа;

сделать ксерокопию;

подать заявление;

потребовать принятия заявления с регистрацией как входящего документа в соответствующий орган (номер и дата входящего, подпись лица, принявшего заявление, с указанием ФИО и его должности). Важно – на копии также должны проставить данные входящего документа.

Зарегистрировать поступивший документ – значит подтвердить факт его получения. Нет подтверждения обращения – значит нет и самого обращения!

Куда можно обращаться за консультацией в связи с неправомерными действиями, если вам отказывают:

в регистрации ВПЛ;

в предоставлении адресной помощи;

в приеме ребенка в дошкольное учреждение

Контакты:

Министерство социальной политики Украины (044) 226-24-45

Правительственная Горячая линия 15-45

Если отказывают:

в переоформлении пенсии;

своевременном получении пенсии;

перерасчете пенсии

Контакты:

Пенсионный фонд Украины Горячая линия 0-800-503-753

Правительственная Горячая линия 15-45

Если отказывают:

в постановке на учет в медицинское учреждение;

в госпитализации;

в предоставлении бесплатного медицинского обслуживания

Контакты:

Министерство Здравохранения Украины Горячая линия 0-800-801-333

Горячая линия для сообщений о фактах коррупции в сфере здравоохранения (044) 200-06-71

Если отказывают в приеме ребенка в учебное заведение

Контакты:

Министерство образования Украины (044)287-89-29

Горячая линия для переселенцев и жителей неподконтрольных территорий: 0-800-504-425

Если отказывают:

в постановке на учет в центре занятости;

требуют документы, не предусмотренные для постановки на учет в центре занятости;

требуют документы, которые вы не можете получить на руки (документы остались по месту работы в зоне АТО);

безосновательно отказывают в выплатах пособия по безработице

Контакты – Государственная службы занятости Украины Горячая линия 0-800-50-50-60

Любые нарушения на блок-постах, безосновательный отказ в пересечении линии соприкосновения

Контакты:

Служба безопасности Украины 0-800-501-482

Государственная пограничная служба Украины (044) 527-63-63

Министерство внутренних дел Украины 0-800-50-02-02

Вооруженные силы Украины 0-800-50-04-42

Государственная фискальная служба 0-800-501-007

Общественники подчеркивают – возьмите за правило отстаивать свои права.

Контакты

Центры по предоставлению бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции Украины 0 800 213 103;

Уполномоченный по правам человека 0 800 501 720;

Правительственная горячая линия 15 45;

Национальная детская горячая линия по защите прав детей 0 800 500 335 и с мобильных телефонов 386;

Горячая линия по противодействию торговле людьми 0 800 500 225;

Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации 0 800 500 335 или 386 с мобильного телефона ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 18:00.

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