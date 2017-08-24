Куда обращаться в случае необоснованных отказов власти: Памятка переселенцам. Новости

Временно перемещенные лица при обращении в государственные органы и коммунальные службы получают отказы. Не всегда такие отказы обоснованы, часто это происходит просто из-за некомпетентности сотрудников. Что делать в таких случаях и куда необходимо обращаться, разъяснила общественная организация «Донбасс-SOS».
Следует помнить – с государством не спорят устно.
В случае, если вы получаете устный отказ (в предоставлении адресной помощи, регистрации, получения статуса ВПЛ, постановки на учет в медицинское учреждение и т.д.), необходимо:
- написать заявление на имя начальника госоргана с требованием разъяснить причины отказа;
- сделать ксерокопию;
- подать заявление;
- потребовать принятия заявления с регистрацией как входящего документа в соответствующий орган (номер и дата входящего, подпись лица, принявшего заявление, с указанием ФИО и его должности). Важно – на копии также должны проставить данные входящего документа.
Зарегистрировать поступивший документ – значит подтвердить факт его получения. Нет подтверждения обращения – значит нет и самого обращения!
Куда можно обращаться за консультацией в связи с неправомерными действиями, если вам отказывают:
- в регистрации ВПЛ;
- в предоставлении адресной помощи;
- в приеме ребенка в дошкольное учреждение
Контакты:
- Министерство социальной политики Украины (044) 226-24-45
- Правительственная Горячая линия 15-45
Если отказывают:
- в переоформлении пенсии;
- своевременном получении пенсии;
- перерасчете пенсии
Контакты:
- Пенсионный фонд Украины Горячая линия 0-800-503-753
- Правительственная Горячая линия 15-45
Если отказывают:
- в постановке на учет в медицинское учреждение;
- в госпитализации;
- в предоставлении бесплатного медицинского обслуживания
Контакты:
- Министерство Здравохранения Украины Горячая линия 0-800-801-333
- Горячая линия для сообщений о фактах коррупции в сфере здравоохранения (044) 200-06-71
Если отказывают в приеме ребенка в учебное заведение
Контакты:
- Министерство образования Украины (044)287-89-29
- Горячая линия для переселенцев и жителей неподконтрольных территорий: 0-800-504-425
Если отказывают:
- в постановке на учет в центре занятости;
- требуют документы, не предусмотренные для постановки на учет в центре занятости;
- требуют документы, которые вы не можете получить на руки (документы остались по месту работы в зоне АТО);
- безосновательно отказывают в выплатах пособия по безработице
Контакты – Государственная службы занятости Украины Горячая линия 0-800-50-50-60
Любые нарушения на блок-постах, безосновательный отказ в пересечении линии соприкосновения
Контакты:
- Служба безопасности Украины 0-800-501-482
- Государственная пограничная служба Украины (044) 527-63-63
- Министерство внутренних дел Украины 0-800-50-02-02
- Вооруженные силы Украины 0-800-50-04-42
- Государственная фискальная служба 0-800-501-007
Общественники подчеркивают – возьмите за правило отстаивать свои права.
Контакты
- Центры по предоставлению бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции Украины 0 800 213 103;
- Уполномоченный по правам человека 0 800 501 720;
- Правительственная горячая линия 15 45;
- Национальная детская горячая линия по защите прав детей 0 800 500 335 и с мобильных телефонов 386;
- Горячая линия по противодействию торговле людьми 0 800 500 225;
- Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации 0 800 500 335 или 386 с мобильного телефона ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 18:00.
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